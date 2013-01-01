Природа женщины - есть природа ее чувств

Авторы литературного журнала "Наброски" рады

приветствовать своих читателей!

Вот мы и вместе - вне будней и суеты в ином измерении, в невидимой стране, где можно ходить без одежды, а если нравится - без кожи.

Давно ли невероятное становилось реальным? Вы стояли на высоком холме, изнемогая от соблазна оторваться от земли? Ощущали свою уникальность и бесстрашие, верили, что рождены для счастья? ...Нас сутулят не годы, а прах сгоревших желаний. Но стоит полюбить, и бесконечный, великий мир возьмет Вас в ладони, как ребёнка...

Представляем женский литературный журнал, целиком посвященный любви. Создатели этого сайта отказываются видеть в женщине кумушку - мы пишем для женщины чувственной и о женщине чувственной... О мужчине в жизни женщины, и женщине в жизни мужчины. Что вовсе не означает только для дамского чтения. Не случайно среди наших литераторов так много благородных мужчин, которые преуспели в искусстве понимать женщину. ...И женщин, гордых своим началом, которые обещают: "Мы не откроем всех загадок мужчинам, с удовольствием подглядывающим за тем, что творится у нас внутри, но некоторые сюрпризы их ждут".

Листая "Наброски", вы сможете воодушевиться и улыбнуться, ведь это - легкая, жизнеутверждающая литература. Журнал о тонкой материи женской души и радуге ощущений. Литература для тех, кто нуждается в сопереживании и сопричастности.

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Мы не метим в вечность, зато с нами не придется скучать!

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