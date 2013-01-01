Наброски - женский литературный журнал
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Природа женщины - есть природа ее чувств

Авторы литературного журнала "Наброски" рады
приветствовать своих читателей!

Наброски - женский литературный журнал

Вот мы и вместе - вне будней и суеты в ином измерении, в невидимой стране, где можно ходить без одежды, а если нравится - без кожи.

Давно ли невероятное становилось реальным? Вы стояли на высоком холме, изнемогая от соблазна оторваться от земли? Ощущали свою уникальность и бесстрашие, верили, что рождены для счастья? ...Нас сутулят не годы, а прах сгоревших желаний. Но стоит полюбить, и бесконечный, великий мир возьмет Вас в ладони, как ребёнка...

Представляем женский литературный журнал, целиком посвященный любви. Создатели этого сайта отказываются видеть в женщине кумушку - мы пишем для женщины чувственной и о женщине чувственной... О мужчине в жизни женщины, и женщине в жизни мужчины. Что вовсе не означает только для дамского чтения. Не случайно среди наших литераторов так много благородных мужчин, которые преуспели в искусстве понимать женщину. ...И женщин, гордых своим началом, которые обещают: "Мы не откроем всех загадок мужчинам, с удовольствием подглядывающим за тем, что творится у нас внутри, но некоторые сюрпризы их ждут".

Листая "Наброски", вы сможете воодушевиться и улыбнуться, ведь это - легкая, жизнеутверждающая литература. Журнал о тонкой материи женской души и радуге ощущений. Литература для тех, кто нуждается в сопереживании и сопричастности.

Присоединяйтесь, чтобы поделиться набросками увиденного, пережитого, прочувствованного.

Мы не метим в вечность, зато с нами не придется скучать!

Самые интересные истории - любовные, сексуальные, семейные мы публикуем на странице Ваши истории.

Краткие реплики или замечания можно оставить в Гостевой книге.

Чтобы пообщаться, вступить в диалог, обсудить прочитанное - добро пожаловать в Форум!

О новых поступлениях вы оперативно можете узнать из нашего новостного RSS канала, прочитать в нашем Живом Журнале, а также на странице в социальной сети Вконтакте.


Если вы не новичок в литературе, и любовь - ваш источник вдохновения, станьте нашим автором - editor@nabroski.com.ua

По вопросам рекламы и сотрудничества, с замечаниями и предложениями, связанными с работой сайта, обращайтесь к администратору - admin@nabroski.com.ua


Редколлегия.


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Перепечатка и любое использование материалов журнала без согласия редакции запрещены!

Журнал выходит с 27 июля 2003 года

© 2003-2013, Наброски - женский литературный журнал


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